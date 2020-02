The Man with the Iron Fists 2 Tayang di Big Movie GTV Malam Ini, Simak Sinopsis

The Man with the Iron Fists 2

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Man with the Iron Fists 2 dijadwalkan tayang di Big Movies Global TV Sabtu, (8/2/2020), malam ini.

Dilansir dari laman gtv.id, film The Man with the Iron Fists 2 akan tayang pada pukul 23.00 WIB.

Film The Man with the Iron Fists 2 menceritakan seorang tokoh yang terlibat dalam konflik dengan penduduk kota.

The Man with the Iron Fists 2 merupakan film yang disutradarai oleh Roel Reiné.

Sementara itu, naskah skenario ditulis oleh John Jarrell.

Sebelumnya, film ini telah dirilis pada April 2015 di Amerika Serikat.

Dalam pengambilan gambar, film The Man with the Iron Fists 2 bersetting di Chiang Mai, Thailand.

Dilasnir dari IMDb.com, film The Man with the Iron Fists 2 memiliki rating penilaian 4,4 dari skala 10.

Adegan dalam film The Man with the Iron Fists 2 (imdb.com)

Sebelum menyaksikan film The Man with the Iron Fists 2, simak terlebih dahulu sinopsis singkat yang dilansir dari IMDb.com.

Sinopsis Film The Man with the Iron Fists 2