The Face Shop dan Coca-Cola Luncurkan Rangkaian Kosmetik Unik, Harga Mulai Rp 250 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -The Face Shop merilis rangkaian kosmetik kolaborasi The Face Shop X Coca-Cola bisa kalian dapatkan di Lower Ground, Trans Studio Mall Makassar.

The Face Shop mengekspresikan sensasi segar Coca-Cola lewat produk cushion, shadow, lipstick, lip tint, dengan menambah logo Coca-Cola serta warna merah dalam rangkaian produk tersebut.

Kolaborasi ini, menghadirkan rangkaian kosmetik seperti cushion. Cocok bagi yang memiliki kulit wajah berminyak dengan kandungan oil control dan oil clear pact menyerap minyak.

Cushion ini dijual dengan harga Rp 250 ribu. Produk lainnya coke bear tint dijual Rp 300 ribu, Coca-Cola lipstick seharga Rp 300 ribu, Coca-Cola lip tint dengan tiga macam shades seharga Rp 250 ribu.

Rangkaian produk kolaborasi ini ternyata tidak hanya menampilkan produk The Face Shop dengan bentuk unik, tetapi juga memiliki rasa coke.

Coke Bear Tint, Coca-Cola Lip Tint, dan Coca-Cola Lipstick memiliki rasa coke ala Coca-Cola sehingga para pengguna bisa merasakan sensasi segar dari polesan di bibir.

Menariknya, untuk pembelian di atas Rp 500 ribu, pengunjung Trans Studio Mall Makassar akan mendapatkan hadiah langsung berupa botol minum (tumbler) yang bisa digunakan.

Demikian disampaikan shopkeeper, Lisa.

“Hadiah tumbler ini juga untuk menjaga lingkungan dengan tidak menggunakan materi berbahan plastik untuk keberlanjutan ekosistem lingkungan yang lebih baik,” katanya, Sabtu (8/2/2020).

Ia menambahkan, ada promo Buy One Get One di The Face Shop Trans Studio Mall Makassar untuk semua produk.

Promo berlaku hingga Minggu (9/2/2020).

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

