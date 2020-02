New Civic Hatchback RS Mengaspal di Makassar, Harga Rp 504,5 Juta

Agen Tunggal Pemegang Merek Mobil Honda di Indonesia, PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan New Honda Civic Hatchback RS di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (8/2/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Agen Tunggal Pemegang Merek Mobil Honda di Indonesia, PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan New Honda Civic Hatchback RS di Trans Studio Mall (TSM) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (8/2/2020).

Dibanderol Rp 504,5 juta on the road (OTR) Makassar, New Honda Civic Hatchback RS kini semakin sporty berkat ubahan di bagian eksterior dan interior.

Dimas Hendika, Sales & Marketing Strategy Staff PT HPM mengatakan, Honda adalah brand yang sangat populer di segmen Hatchback didukung model seperti Honda Jazz dengan varian RS-nya yang sangat digemari konsumen.

"Kehadiran Civic Hatchback sendiri memberikan pilihan bagi konsumen ‘Step Up’ dari Honda Jazz yang menginginkan sebuah mobil yang lebih sporty, stylish sekaligus mempunyai ‘brand image’ yang sangat ikonik,” kata Dimas di Makassar, Sabtu (8/2/2020).

Honda Civic Hatchback diluncurkan sebagai bagian dari keluarga model legendaris Honda Civic di Indonesia.

Model Civic sendiri telah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 1976 dan saat ini terdiri dari Honda Civic sedan, Honda Civic Hatchback dan Honda Civic Type R.

Meskipun baru dipasarkan kembali secara resmi di Indonesia pada tahun 2017, varian Hatchback dari Honda Civic terus populer dan mempunyai pengguna yang sangat loyal di Indonesia.

Menurut Dimas, New Honda Civic Hatchback RS memadukan ‘Heritage’ dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS yang merupakan ‘Global Sporty Icon’ dari Honda.

"Sehingga menghasilkan model yang semakin sporty dan stylish sesuai dengan tema ‘Sexiness Intensified’ yang diusungnya,” terangnya.

Eksterior New Honda Civic Hatchback RS kini menampilkan penambahan aero kit pada bumper depan, bumper belakang dan Side Sill Garnish pada bagian samping.