VIDEO: Suasana Konferensi Pers Promo Valentine Happy Manajemen Claro Hotel Makassar

TRIBUNTIMURTRAVEL.COM- Manajemen Claro Hotel Makassar menggelar press conference menyambut hari valentine di Executive Lounge, Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (6/2/2020).

Menyambut valentine day, manajemen hotel telah menyiapkan promo dalam rangka valentine day.

Pada tahun 2020 ini bertajuk Valentine Happy dengan mengusung konsep All You Can Eat.

Hal tersebut diungkapkan Food and Baverage (F&B Manager) Claro Makassar, Taufan saat presscon.

"Pengunjung akan menikmati puluhan menu terbaik di Legend Coffee Shop Claro Makassar," jelasnya.

Dengan harga All You Can Eat package senilai Rp 888 ribu/nett/couple, harga tersebut sudah termasuk makanan malam dan juga kamar.

Sedangkan untuk paket dinner perorangnya senilai Rp 198/pax.

Jika ingin makan bersama keluarga di hari kasih sayang juga menggunakan paket family seharga Rp 600 ribu untuk 4 orang.

Harga tersebut sudah termasuk dengan dinner, bunga dan coklat yang akan diberikan kepada para pengunjung.

Promo tersebut hanya berlaku pada hari valentine 14 Februari 2020.(*)

