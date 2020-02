Film Little Women sendiri menceritakan kisah empat remaja kakak beradik keluarga March yakni Jo, Meg, Amy, dan Beth March.

Film Peraih 6 Nominasi Piala Oscar, Little Women Resmi Tayang, Ini Pemeran & Intip Trailer Resminya

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop-bioskop di Indonesia sedang diramaikan film-film lokal tanah air.

Mulai dari Milea: Suara dari Dilan, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, Teman Tapi Menikah 2 dan masih banyak lainnya.

• Artis Meisya Siregar & Annisa Trihapsari Tanggapi Kisah Istri Rela Suami Poligami, Bilang Begini?

• Rizky Febian Sudah Chat Teddy Usai Autopsi Lina Keluar, Kabar Hubungan Setelah Uang Titipan Rp 4 M

Di tengah banjir film lokal, ada satu film mancanegara yang sukses mencuri perhatian.

Adapun film mancanegara yang mencuri perhatian dan mulai tayang di bioskop Indonesia yakni Film Little Women

Film Little Women merupakan film yang masuk nominasi Piala Oscar 2020 dengan sebanyak enam nominasi.

Poster Little Women (TribunStyle.com/Instagram @littlewomenmovie)

Film garapan sutradara Greta Gerwig tersebut akhirnya tayang di Indonesia pada Jumat (7/2/2020).

Little Women merupakan film yang diadaptasi dari novel dengan judul serupa yang ditulis oleh Louisa May Alcott.

Sony Pictures Entertainment pun telah merilis trailer resmi film Little Women ke YouTube sejak tahun lalu.

• Lelaki Ini Punya Kelamin Ganda, 16 Tahun Jalani Status Wanita, Lalu Putuskan Pilih Jenis Kelamin?

• Besok, Registrasi UTBK 2020, Sebelum Pilih PTN, PTS, Kedinasan, Begini 3 Tips Pilih Perguruan Tinggi

Dikutip TribunStyle dari Kompas.com, Little Women sendiri menceritakan kisah empat remaja kakak beradik keluarga March yakni Jo, Meg, Amy, dan Beth March.

Mengambil latar tahun 1860an, penonton diajak untuk mengingat kembali masa kecil Jo March bersama ketiga adiknya semasa di Massachusetts.