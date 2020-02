Aktor Hollywood Legendaris Kirk Douglas Wafat di Usia 103 Tahun, 3 Kali Masuk Nominasi Oscar 

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Dunia perfilman berduka. Aktor Hollywood legendaris, Kirk Douglas dikabarkan meninggal dunia.

Sosok Kirk Douglas tutup usia di umur 103 tahun.

Kabar tersebut menjadi trending topik di Indonesia dengan kata kunci namanya Kirk Douglas.

Kabar meninggalnya Kirk Douglas disampaikan oleh salah satu anaknya, Michael Douglas.

Lewat akun Instagramnya @michaelkirkdouglas pada, Rabu (5/2/2020) waktu setempat, ia pun mengabarkan sang Ayah kini meninggal dunia.

"It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas was left us at the age of 103," dikutip dari Serambinews.com.

Berita meninggalnya Kirk Douglas menjadi trending topik di Amerika serikat.

Tercatat, sebanyak 2 Juta lebih penelusuran di Google dalam waktu 3 jam terakhir, terkait meninggalnya aktor legendaris tersebut.

Kirk Douglas merupakan seorang aktor sekaligus produser film Amerika Serikat.

Ia juga merupakan ayah dari seorang aktor dan produser film Amerika Serikat, Michael Douglas.