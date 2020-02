Jl Bontolangkasa Depan Rujab UNM Ditutup, Kasat Lantas di Rumah Sakit, Kadishub Bungkam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Farhur Rochman, lagi di rumah sakit.

Seperti itulah jawaban perwira satu bunga itu kala dikonfirmasi jurnalis Tribun Timur terkait penutupan Jl Bontolangkasa arah Jl Andi Djemma, Makassar.

"Di rumah sakit dek, di rumah sakit," kata Kompol Fathur Rochman saat hendak dikonfirmasi via sambungan whatsApp.

Tidak panjang lebar, ia pun lansung memutus sambungan telepon konfirmatif jurnalis Tribun Timur.

Jawaban yang sama pernah didapati, saat ia hendak dikonfirmasi soal aksi keberadaan tiga polantas yang kerap merazia pengendara di kawasan Jl Metro Tanjung Bunga dan jembatan Barombong, sepekan lalu.

Tidak ada komentar atau tanggapan berarti yang diperoleh dari Fathur Rochman, lantaran beralasan sedang di rumah sakit.

Hal yang sama ditunjukkan Kadis Perhubungan Kota Makassar, Mario Said.

Mario Said yang dikonfirmasi via whatsApp enggan merespon. Pun saat ditelpon via sambungan whatsApp, ia enggan menerima panggilan di ponselnya.

Seperti diketahui, ruas Jl Bontolangkasa dari arah AP Pettarani ke Jl Andi Djemma, Kecamatan Rappocini, Makassar, ditutup, Kamis (6/2/2020) pagi.

Pantauan jurnalis tribun pukul 12.30 Witan penutupan itu dilakukan lantaran adanya tenda berukurang besar yang menutupi seluruh badan jalan tepat di depan rumah jabatan Rektor UNM.