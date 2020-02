VIDEO: Review Menu Baru Harper Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Review menu tiga bulan ke depan yakni Januari, Februari dan Maret 2020 Hotel Harper, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar.

Sejumlah menu baru dapat Anda cicipi saat memilih Rustik Bistro & Bar Harper untuk sarapan, lunch ataupun dinner.

Dimana, tiga item menu kreasi dari Chef Kadek antara lain, Mochi Ice Cream Rp 30 ribu per pax, Rendang Kambing Rp 75 per pax dan Pepes Cumi Rp 55 ribu per pax.

Menurut Chef Kadek, menu-menu kali ini dikemas berbeda dan tak ditemui di Hotel lainnya.

"Biasanya kan rendang identik dengan daging sapi, kali ini kami sajikan dengan daging kambing yang kaya akan rempah, empuk dan tidak ada bau amis sedikit pun," katanya.

Menu kedua ialah Pepes Cumi, dimana selama pepes identik dengan ikan. Namun Harper menghadirkan variasi baru dengan menyajikannya dengan sambel serta sayur kangkung.

"Di makanan penutup, kami hadirkan Mochi Ice Cream. Dimana kue mochi yang di dalamnya berisikan es krim vanilla dijamin memberikan sensasi sendiri bagi pengunjung," ujarnya.

Chef Kadek berharap, kehadiran ketiga menu ini dapat menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung.

Sedangkan F & B Manager Harper, Rahim mengatakan, tak ketinggalan tiga item menu spesial dihadirkan pula pada periode ini.

Ketiganya antara lain, Avocado Float Rp 40 ribu nett, Pinky Love Rp 35 ribu dan Ginger Honey Cucumber Rp 40 ribu.