Terjun ke Bursa Efek, Bank Sulselbar Tunggu Persetujuan Pemegang Saham

sanovra / tribun timur

Peserta Stand Up Comedy, Kiky Saputri menghibur tamu pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 59 Bank Sulselbar di Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma, Makassar, Jumat (31/1/2020) malam. Perempuan 25 tahun ini mendapat respons beragam atas sindiran kocaknya, yang menarik perhatian banyak penggemar. Dalam acara tersebut komika Kiky saputri berhasil membuat tamu undangan tertawa terpingkal-pingkal. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR