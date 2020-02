Promo Lunch Rp 50 Ribu Karebosi Condotel Diserbu Pengunjung

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Promo Express Lunch Buffet yang dihadirkan manajemen hotel Karebosi Condotel sejak 20 Januari lalu, mendapat sambutan luar biasa dari pengunjung.

Hal tersebut diungkapkan GM Karebosi Condotel, Jackie Lim, Selasa (4/2/2020).

Ia mengatakan, promo makan siang sepuasnya yang disajikan dengan konsep Buffet setiap Senin-Kamis tak pernah sepi pengunjung.

"Setiap Senin sampai dengan Kamis, pukul 11.00 hingga 14.00 wita, Karebosi Sky Lounge, lantai 18 selalu ramai. Pengunjung berbondong-bondong memanfaatkan promo ini," katanya, Selasa (4/2/2020).

Menurut Jackie, harga yang ditawarkan untuk paket ini hanya Rp 50 ribu all you can eat.

"Kapan dan dimana lagi bisa menikmati menu nusantara hanya dengan harga Rp 50 ribu saja. Promo tak tanggung-tanggung seperti ini hanya adai di Karebosi Condotel," ujarnya.

Menurutnya, melihat antusias pengunjung promo ini akan terus hadir di Karebosi Condotel.

"Kami belum memutuskan kapan promo ini berakhir, jika masih ramai maka promonya akan tetap ada," tuturnya.

Pengunjung sedang menikmati makan siang di Karebosi Sky Lounge, lantai 18 Karebosi Condotel (Dok Karebosi Condotel)

Ia menambahkan, selain bisa makan sepuasnya, pengunjung juga dapat menggunakan fasilitas hiburan berupa Karaoke.

"Fasilitas karaoke ini disediakan tanpa ada biaya tambahan lagi alias gratis," tutupnya. (uma)

