Lirik Lagu Terbaru Betrand Peto 'Jaga Perasaan', Jadi Trending di Youtube 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Betrand Peto Putra Onsu kembali mengeluarkan single terbarunya di awal tahun 2020.

Single bertajuk Jaga Perasaan diunggah dikanal YouTube MOP Channel pada Jumat (31/1/2020).

Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (4/2/2020) video musik Jaga Perasaan tersebut telah ditonton lebih dari 3,7 juta kali.

Ruben Onsu dan Betrand Peto (Instagram)

Tak hanya itu, video Betrand Peto juga masuk dalam jajaran trending YouTube.

Berikut ini chord dan lirik lagu Jaga Perasaan - Betrand Peto:

Intro : C Am C G G-Am-Bm

C Am Dm G

Em Am Dm G C

C

jangan suka saling adu emosi

F C

apalagi dengan teman sendiri

F C Am

karena akhirnya tiada guna

Dm G C

semua jadi sengsara

G-Am-Bm C

lebih baik kita berdamai lagi

F C

dari pada saling sakiti hati

F C Am

kita yang salah maafkan saja

Dm G C

itu sikap yang mulia

Reff :

C -Bm -Am-G

ka ta ka ta kita

C

bisa setajam pedang

C -Bm-Am-G

a was jangan kita

C

berucap sembarangan

C -Dm -Em -F

saling sayangi kawan

Fm C -Bm-Bm

saling mengerti teman

Am Dm

jaga perasaan lebih baik

G C

dari permusuhan