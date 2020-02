Ini Draf Jadwal Lengkap PSM di Liga 1 2020, Appi: Penjadwalan Bagus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Draf jadwal Liga 1 2020 sudah keluar. Tapi masih akan berubah.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) memberi batas waktu hingga 7 Februari bagi tim yang keberatan dengan draf jadwal tersebut.

Sesuai draf, laga perdana Liga 1 2020 akan digelar pada Sabtu (29/2/2020) mendatang.

Tiga laga akan digelar pada akhir Februari nanti. Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Madura United vs Barito Putera, dan Bhayangkara FC vs Persiraja.

Sementara PSM Makassar akan melakoni laga perdananya keesokan harinya. PSM Makassar akan melawan PSS Sleman, Minggu (1/3/2020).

Melihat isi draf, big match akan tersaji pada pekan kelima melawan Bali United, pekan kedelapan melawan Persib Bandung.

Lalu pekan ke-11 melawan Persebaya Surabaya, pekan ke-12 melawan Bhayangkara FC, pekan 14 melawan Persija Jakarta, pekan 15 dan 17 melawan Persipura dan Arema FC

CEO PT Persaudaraan Sepakbola Makassar (PSM) Munafri Arifuddin mengatakan, penjadwalan oleh PT LIB sudah bagus.

"Mungkin klub lain ada yang coba membicarakan hal lain, saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat-lihat meski belum detail, ini sudah oke," ujar Munafri.

Laga akan dimulai 29 Februari dan berakhir 31 Oktober. Artinya lebih cepat berakhir ketimbang musim lalu hingga 22 Desember.