Harley Quinn Putus Cinta dari Joker, Ini Sinopsis, Trailer, Harga Tiket, Jadwal Tayang Birds of Prey

Kisah Birds of Prey Tayang Pekan Ini, Tiket Sudah Dijual, Ini Jadwal dan sinopsis

TRIBUN-TIMUR.COM - Film Birds of Prey bakal tayang di bioskop Makassar besok, Rabu (5/2/2020).

Sudah siap nonton? tiketnya suah dijual di seluruh bioskop yang Ada di Makassar.

Saat ini, tiket sudah dijual, baik di CGV, Cinema XXI, maupun Cinepolis.

Film Birds of Prey digarap Warner Bros Pictures.

Dilansir dari Tribun Seleb, Birds of Prey merupakan film bergenrepetualangan, aksi ini berlatar belakang di Kota Gotham, kota Batman.

Film Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ini akan berfokus pada karakter Harley Quinn yang diperankan oleh Margot Robbie.

Harley Quiin sendiri pertama kali diperkenalkan dalam film Suicide Squad yang telah rilis pada tahun 2016.

Dalam film tersebut, Harley Quinn diperkenalkan sebagai kekasih Joker.

Dalam film Birds of Prey, kisah cinta antara Harley Quinn dan Joker ternyata berakhir.

Di film Birds of Prey ini, Harley Quinn membentuk sebuah tim yang diberi nama Birds of Prey.

Dalam timnya tersebut, Harley Quinn merekrut para wanita yang akan melawan tokoh villain bernama Black Mask.