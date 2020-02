AIC Bakal Diskusikan Masalah Transportasi dan Peluang Masyarakat di Jalur Kereta Api Makassar - Pare

TRIBUN-TIMUR.COM - Australia Indonesia Center (AIC) akan menyelenggarakan

Dialog Kebijakan PAIR (PAIR Policy Dialogue) di Makassar, Rabu (5/2/2020).

Kegiatan ini menghadirkan para pemangku kepentingan kebijakan dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Australia dan para peneliti AIC.

Pemaparan dari perwakilan Kantor Wakil Presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan/TNP2K), Kementerian Perhubungan, Kemenko Maritim dan Investasi akan

menyinggung kebijakan prioritas Presiden Joko Widodo dalam hal konektivitas, transportasi,

komoditas rumput laut, dan pengentasan kemiskinan yang berfokus pada anak muda.

Topik-topik tersebut merupakan fokus riset PAIR yang baru saja diluncurkan dan ini sedang

dalam tahap persiapan.

Setelah dialog kebijakan tersebut, peneliti PAIR yang berasal dari 11 universitas terkemuka di

Indonesia dan Australia, akan memulai pengembangan proyek riset bersama yang dipusatkan di

jalur kereta api Makassar-Parepare, dan mengeksplorasi bagaimana jalur kereta api tersebut

dapat menjamin kebermanfaatan bagi masyarakat lokal.

Direktur Eksekutif Australia-Indonesia Centre yang juga sebagai Direktur program PAIR, Eugene

Sebastian, mengatakan, dialog Kebijakan PAIR mendatangkan para peneliti dan pemangku

kebijakan untuk bertemu, saling belajar, dan mengeksplorasi peluang-peluang yang muncul

dengan adanya jalur kereta api untuk provinsi Sulawesi Selatan.”

Dialog tersebut juga akan mengkaji kesesuaian kebijakan pusat-provinsi, dan bagaimana para

peneliti dan pemangku kebijakan dapat bekerja sama dan berbagi gagasan, informasi, data, dan

sumber daya dalam mendukung program penelitian PAIR.

"Dialog tersebut juga memberikan kesempatan bagi para peneliti untuk mendengarkan dan mendapatkan masukan isu-isu dari perspektif kebijakan nasional.

Itu menjadi bagian dari pendekatan yang berdasarkan pada permintaan (demand-driven) dimana kami bermitra dengan pemerintah, bisnis, komunitas, dan masyarakat lokal dalam mendefinisikan masalah dan membuat solusi secara bersama.

Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah sendiri merupakan seorang akademisi dan

memberikan dukungan yang kuat pada program AIC dan PAIR.