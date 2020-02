AHM Segarkan Tampilan New Honda Revo Series

PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya tampilan baru sepeda motor bebek New Honda Revo-X dengan meluncurkan warna baru Attractive Red yang semakin memperkuat tampikan agresif

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkaya tampilan baru sepeda motor bebek New Honda Revo-X dengan meluncurkan warna baru Attractive Red yang semakin memperkuat tampikan agresif.

Selain itu, desain stripe baru juga dihadirkan untuk seluruh varian New Honda Revo Fit melalui lekukan garis tajam dengan kombinasi warna yang lebih mencolok.

Perubahan ini menjadikan New Honda Revo series tampak lebih menarik sesuai dengan karakter pengendara di Tanah Air.

Sepeda motor Honda Revo series yang diproduksi sejak tahun 2007 hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang menyukai sepeda motor bebek dengan beragam fitur terbaik yang telah terbukti menjadi menjadi motor teririt di kelasnya.

Pilihan warna serta desain stripe terbaru yang lebih berwarna dengan perpaduan kontras dan garis striping lebih tajam mempertegas karakter sepeda motor tangguh yang dikombinasikan dengan dominasi warna hitam pada bodi.

Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan Honda Revo merupakan salah satu motor bebek yang dicintai oleh para pecinta sepeda motor karena kehandalan mesin, desain yang semakin sporti, konsumsi bahan bakar irit , sehingga mampu diterima baik oleh masyarakat.

Hingga saat ini, Honda Revo telah menemani masyarakat lebih dari 12 tahun dalam mencapai mimpinya.

“Sepeda motor bebek masih terus diminati masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan transportasi dengan karakter tangguh, irit, dan mampu menerjang segala kondisi jalan. Oleh karena itu, kami memberikan penyegaran melalui warna merah yang menarik dan stripe baru untuk menanggapi permintaan pasar terhadap sepeda motor andalan kami di segmen ini, yaitu New Honda Revo series,” ujar Thomas.

New Honda Revo series memiliki kapasitas mesin 110cc yang dilengkapi teknologi PGM-FI, berpendingin udara, serta irit, tangguh dan mudah dalam perawatannya.

Model ini dapat menjangkau 59,8 km dengan 1 liter (metode ECE R40) menggunakan metode pengukuran EURO 3 (EURO 2 = 62,2 km/liter).

Pengaplikasian rem cakram depan untuk memberikan pengereman maksimal menjadikan New Honda Revo series nyaman untuk dikendarai menemani aktivitas masyarakat sehari-hari.

Penggunaan sistem kunci kontak berpengaman dengan auto lock (Auto Secure Key Shutter) khusus di New Honda Revo X.

Dari sisi fungsionalitas, model ini dilengkapi dengan fitur tangki bahan bakar yang memiliki kapasitas hingga 4 liter, bagasi serbaguna sebesar 7 liter yang dapat menyimpan ‎berbagai kelengkapan pengendara dan pijakan pembonceng terbuat dari bahan aluminum sehingga kuat dan menunjang tampilan sporti.

Di Makassar New Honda Revo X dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Makassar Rp 17.220.000 hadir dengan 2 pilihan warna yakni Attractive Red dan Quantum Black.

Sementara itu New Honda Revo Fit dipasarkan dengan harga OTR DKI Jakarta Rp 15.430.000 dengan 3 pilihan warna yakni Neo Green, Raving Red dan Galaxy Blue.