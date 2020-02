VIDEO: Isyana Sarasvati Resmi Jadi Istri Rayhan Maditra

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Isyana Sarasvati resmi menjadi istri Rayhan Maditra.

Isyana dan Rayhan menggelar akad nikah di Bandung, Jawa Barat, Minggu (2/2/2020) pagi.

"Yang pasti kami merasa saling nyaman satu-sama lain, saling melengkapi dan semua perjalanan dan lika-liku yang telah kami lewati, menjadikan kami pribadi yang lebih baik," tutur Isyana di Bandung.

Perjalanan cinta dengan segala suka duka yang mereka alami itu membuat mereka mantap saat memutuskan untuk menikah.

"Itu yang membuat kami yakin, yes, he is the one, she is the one," lanjut Isyana.

Prosesi akad nikah Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra (@thebridestory)

Setelah menjalin hubungan selama 12 tahun, Isyana dan Rayhan sepakat untuk membangun bahtera rumah tangga bersama.

Pelantun "Kau Adalah" itu mengaku lega dan bahagia karena akad nikahnya berjalan lancar.

"Rasanya lega dan bahagia. setelah melewati perjalanan panjang hari yang dinantikan tiba. Alhamdulillah semua berjalan lancar," ucap Isyana.

"Cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti dengan satu paragraf maupun satu buku enggak cukup untuk menceritakan perjalanan kita," lanjut Isyana.

Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra resmi menikah (@thebridestory)

Rayhan mempersunting Isyana dengan mas kawin seperangkat alat shalat dan perhiasan emas seberat 22 gram serta uang 2.020 dollar Singapura yang dibayar tunai.

Pada hari istimewa itu, Isyana ditemani dua sahabatnya, penyanyi Rossa dan Vidi Aldiano.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi saksi akad nikah Isyana Sarasvati dengan Rayhan Maditra. (Kompas.com)

