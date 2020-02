TRIBUN-TIMUR.COM - Lowongan Kerja BUMN Terbaru - PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo 2) Cari Karyawan Baru, Link Daftar

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja, khususnya yang ingin berkarir di BUMN.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan.

Berikut informasi Lowongan Kerja PT Pelabuhan Indonesia II dilansir dari laman resmi https://ipc.e-seleksi.com :

Posisi:

Pandu (Pilot Service)

Kualifikasi:

Usia minimal 30 tahun dan maksimal 39 tahun per 1 Februari 2020 Memiliki sertifikat keahlian pelaut minimal ANT-III (ANT II dan I diutamakan) Masa berlayar sebagai Mualim Kapal 1000 GT (Diutamakan Nahkoda) minimal 3 tahun Sehat Jasmani, rohani dan bebas narkoba Tinggi badan minimal 160cm Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris lisan maupun tulisan Memiliki kemampuan dasar berenang Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah kerja Perusahaan Bersedia menjalani ikatan dinas dengan Perusahaan Bersedia mengikuti Diklat Calon Pandu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Bagi yang belum memiliki ijazah Diklat Pandu)

Cara Melamar:

1. Registrasikan diri ke https://ipc.e-seleksi.com

2. Masukkan email dan nomor telepon yang aktif.

3. Menerima email konfirmasi dari website seleksi

4. Pendaftaran pada website e-seleksi dan upload berkas lamaran sebagai berikut:

a. Softcopy pas foto terbaru dan berwarna dilampirkan dikolom foto pada bagian resume/CV

b. Scan KTP yang masih berlaku

c. Scan Certificate of Competency dan Certificate of Profiency sesuai dengan amandemen Manila 2010 (Legalisir)

d. Scan buku pelaut

e. Scan sertifikat pandu (bagi yang memiliki)

f. Scan sertifikat pengukuhan pandu (bagi yang memiliki)

5. Pastikan anda mengikuti perkembangan terkait proses seleksi melalui e-mail maupun website e-seleksi.

Catatan:

*Batas pendaftaran 17 Februari 2020

*Pelaksanaan test dilakukan di DKI Jakarta atas biaya sendiri.

*Seluruh tahapan pelaksanaan test tidak dipungut biaya apapun.

*Info selengkapnya kunjungi https://ipc.e-seleksi.com

Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.

