Pemain PSM Makassar Asnawi Mangkualam Ingin Ulang Kesuksesan Musim Lalu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asnawi Mangkualam punya prestasi individu mentereng di musim 2019.

Sebut saja best young player Piala Indonesia 2018/2019, favorite young footballer 2019 dari Indonesia Soccer Awards (ISA) 2020, dan masuk sebagai salah satu pemain dalam team of the season musim 2019.

Asnawi Mangkualam masuk line up diposisi bertahan bersama Ricardo Salampesi (Persipura), Guseynov (Borneo FC) dan Ruben Sanadi (Persebaya).

Usai latihan di Stadion Mattoanging, Asnawi mengatakan, apa yang diraihnya merupakan anugrah Tuhan yang sangat disyukurinya.

"Sangat bersyukur, ini tak lepas dari dukungan tim dan keluarga," kata pemilik nomor 14 di Timnas U23 Indonesia dan PSM Makassar itu.

Mengulang raihan itu tidak mudah. Anak Asisten Pelatih Bahar Muharram itu pun sadar.

"Tekad saya, bagaimana mengulanginya di musim 2020," katanya.

Untuk membuktikan itu, ia terus bekerja keras dalam latihan, serius mendengarkan arahan pelatih, dan pantang menyerah di pertandingan.

"Selama latihan dengan Coach Bojan tak ada masalah, dia pelatih bagus," singkatnya lalu bergegas ke ruang ganti.