LINK Live Streaming TV Online AC Milan vs Verona, Live Bein Sports 2 Akses di Sini Tonton di HP

Saksikan Live Streaming AC Milan vs Hellas Verona di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (2/2/2020) malam ini.

Laga ini dapat Anda saksikan via Live Streaming Beinsports 2 karena tak Siaran Langsung RCTI +.

Siaran langsung Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online laga AC Milan vs Hellas Verona akan dimulai pada pukul 20.50 WIB, namun ditegaskan tak bisa diakses via Live Streaming RCTI +.

Meski tak Siaran Langsung RCTI +, namun Link Live Streaming AC Milan vs Verona di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Beinsports 2 yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Ujian konsistensi AC Milan dimulai saat laga kontra Hellas Verona, kemudian Juventus hingga Inter Milan.

Kendati demikian, Rossoneri tengah dihadapkan permasalahan lainnya, yakni dipastikan tampil tanpa Zlatan Ibrahimovic di akhir pekan ini.

Selain Ibrahimovic, AC Milan juga diragukan menampilkan palang pintu anyarnya, Simon Kjaer.

Kondisi dua pemainnya yang diragukan untuk tampil diungkapkan oleh Staefano Piopli.

“Selama dua-tiga hari terakhir, Ibrahimovic dan Kjaer menderita flu dan saya ragu kita akan bisa memanggil mereka," ujar pelatih AC Milan itu seperti yang dilansir Football Italia.