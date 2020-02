Inilah Kehebatan Jenderal Andika Perkasa Orang Dekat Presiden Jokowi, Amerika Serikat Pun Terkesan

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah Kehebatan Jenderal TNI Andika Perkasa Orang Dekat Presiden Jokowi, Amerika Serikat Pun Terkesan

Satu lagi prestasi diperoleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

Baru-baru ini, mantan Komandan Paspampres era Jokowi ini mendapat medali penghormatan dari Amerika Serikat.

Bukan sembarang medali tentu saja.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penghargaan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Penghargaan berupa medali kehormatan diberikan dalam sebuah upacara di hipple Field, Arlington, Amerika Serikat pada Kamis (30/1/2020) lalu.

Wakili Pemerintah AS, KSAD AS yakni Jenderal James C. Mc Conville memimpin dan menyematkan tanda kehormatan tersebut.

Penghargaan tersebut ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan AS.

Lalu, Medali Kehormatan juga disematkan secara langsung oleh Jenderal James C. Mc Conville, Kasad AS dalam upacara penyambutan.

Dalam sertifikat Medali The Legion of Merit, degree of Commander disebutkan bahwa dalam masa jabatannya sebagai Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa telah memberikan pengabdian yang luar biasa.