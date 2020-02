Andika Perkasa Orang Dekat Presiden Jokowi Dapat Penghargaan dari Amerika Serikat, Ini Kehebatannya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, mantan Komandan Paspampres era Jokowi ini mendapat medali penghormatan dari Amerika Serikat.

Bukan sembarang medali tentu saja.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penghargaan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Penghargaan berupa medali kehormatan diberikan dalam sebuah upacara di hipple Field, Arlington, Amerika Serikat pada Kamis (30/1/2020) lalu.

Wakili Pemerintah AS, KSAD AS yakni Jenderal James C. Mc Conville memimpin dan menyematkan tanda kehormatan tersebut

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penghargaan dari Amerika Serikat

Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penganugerahan bertajuk Medali The Legion of Merit, degree of Commander, dari Pemerintah Amerika Serikat. Dikutip dari laman TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima penganugerahan bertajuk Medali The Legion of Merit, degree of Commander, dari Pemerintah Amerika Serikat. Penghargaan tersebut ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan AS.

Lalu, Medali Kehormatan juga disematkan secara langsung oleh Jenderal James C. Mc Conville, Kasad AS dalam upacara penyambutan.

Dalam sertifikat Medali The Legion of Merit, degree of Commander disebutkan bahwa dalam masa jabatannya sebagai Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa telah memberikan pengabdian yang luar biasa.

Serta, disebutkan, memperkuat hubungan kedua Angkatan Darat, yakni Indonesia dan AS.

Sehingga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan kawasan Indo Pasifik.

Berkat pertukaran latihan