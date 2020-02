5 Fakta Dony Pedro Raja King of The King, Ngaku Punya Miliaran Tapi Rumahnya Ngontrak, Kini Buronan

Raja King of The King Siap Lunasi Hutang Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu belakangan muncuk berbagai "kerajaan" fiktif yang membuat publik geleng-geleng kepala.



Belum reda soal isu Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire Earth Empire, kini tanah air kembali dihebohkan dengan sosok King of the King yang dipanggil Mr Dony Pedro oleh para pengikutnya.



Mr Dony Pedro mengklaim dirinya sebagai raja diraja dari seluruh pemimpin di dunia.



Awal kemunculan King oh the King ini bermula dari sebuah spanduk di Kota Tangerang, Banten.

Tak tanggung-tanggung, spanduk ini juga menyebut Mr Dony Pedro sebagai Soekarno.



Dalam spanduk yang telah ditertibkan oleh petugas itu juga terpampang gambar Ir Soekarno dan Kanjeng Ratu Kidul.



Spanduk King of The King di Kota Tangerang ditertibkan Polisi dan Satpol PP, Senin (27/1/2020) (Kompas.com/Istimewa)



Spanduk ini juga memuat keterangan bahwa King of the King akan melunasi seluruh hutang negara.



Di spanduk itu juga tertulis beberapa nama bawahan King of the King yang tersebar di bebebarap wilayah di Banten.



Lalu siapakah sosok Mr Dony Pedro yang dijuluki sebagai King of the King ini?



Inilah 5 fakta tentang Mr Dony Pedro yang berhasil TribunStyle rangkum dari berbagai sumber.



1. Sering berpindah-pindah kontrakan

Raja King of The King Siap Lunasi Hutang Indonesia (KOMPAS.COM)

Di balik kabar heboh yang katanya akan bagi-bagi uang, kehidupan sebenarnya Dony Pedro terungkap.



Hal ini berdasarkan keterangan Sekdis Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung Inci Dermaga, dilansir dari Tribun Jabar dalam artikel 'Pemimpin King of The King Tinggal di Cicadas Kota Bandung, Rumahnya Masih Ngontrak'.



Inci mengatakan, hasil penyelidikan Dony Pedro, pemimpin King of the King tinggal di Cicadas mengontrak rumah bersama istrinya Rusmini.



"Keterangan para tetangga, Dony Pedro selalu berpindah-pindah kontrakan tapi masih sekitar Cicadas," ujar inci, Sabtu (1/2/2020).







2. Pensiunan pegawai dan jadi orang pintar



Mr Pedro diketahui juga pensiunan pegawai.



Setelah pensiun, Mr Dony Pedro diketahui menjadi "orang pintar" atau bisa disebut sebagai dukun.



Bahkan salah satu bawahan Mr Pedro yang menjabat sebagai Pimpinan Ketua Umum IMD (Indonesia Mercusuar Dunia) menyebut King of the King nantinya akan melantik seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia.



3. Kini jadi buronan



Saat ini polisi sedang memburu Mr Dony Pedro.



Sebelumnya polisi telah menetapkan dua kaki tangan Mr Dony Pedro yang berada di Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai tersangka.



Kaki tangan Mr Dony Pedro yang berinisial BU dan Z tersebut bertugas untuk merekrut anggota dan simpatisan baru.



Dari para simpatisan dan anggota baru ini, BU dan Z mengirimkan uang pendaftarannya kepada Mr Dony Pedro.



Dony Pedro ()



4. Anggotanya direkrut dari orang-orang terdekat

King of The King ()



Seperti dikutip dari Kompas.com, King of the King merekrut anggota dari orang-orang terdekatnya.



"Modusnya di dalam rekrut anggota dari teman satu ke teman lain," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Sugeng Hariyanto di kantornya pada Jumat 31 Januari 2020.



Polisi juga berhasil mengungkap kegiatan King of the King di Kota Tangerang telah berlangsung selama satu tahun.



Para korban yang berhasil direkrut oleh King of the King ini rupanya tergiur janji akan diberikan uang yang mencapai miliaran rupiah.



"Emang ada janji untuk mendapatkan imbalan pada akhir Maret, Rp 1 M-Rp 3 M, ini mungkin yang membuat sebagian masyarakat masih percaya," jelas Kombes Sugeng Hariyanto.



harta King of The King ()



Sepertinya mengklaim dirinya sebagai raja diraja di seluruh dunia tak cukup bagi Mr Dony Pedro.



Kepada pengikutnya, Mr Dony Pedro bahkan juga mengaku memiliki aset peninggalan Soekarno.



Aset yang berupa surat-surat berharga itu disebut berada di Bank Swiss.



Semua kekayaan dari aset peninggalan Soekarno ini digadang-gadang akan digunakan untuk tiga kepentingan.



Yang pertama adalah untuk melunasi utang luar negeri Indonesia.



Selain itu kekayaan tersebut juga dikatakan akan digunakan untuk membeli alutsista atau alat utama sistem pertahanan.



Lalu kekayaan yang diklaim oleh King of the King ini kabarnya juga akan dibagikan kepada masyarakat Indonesia.



