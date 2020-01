Marc Klok Tinggalkan PSM, Manajemen Kafenya @koffieoklok Buat Pengumuman Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Marc Anthony Klok hengkang setelah 3 musim berseragam PSM Makassar.

Tiga tahun di Makassar, pemain kelahiran Belanda itu telah membuka usaha. Selain di Makassar, ada juga di Bali.

Di Makassar, tunangan Cacharel Day itu membuka sebuah kafe dan resto bernama Koffie O'Klok.

Setelah Klok mengumumkan hengkang dari PSM, akun Instagram @koffieoklok mengunggah foto Marc Klok dan pemilik brand Kopi Ujung, John Chenra.

Admin @koffieoklok menulis caption.

'ANNOUNCEMENT: Koffie O’Klok will not be affected by the news of Marc Klok leaving Makassar. Marc will still be part of the team. And operation will go on as usual. Marc will visit @koffieoklok whenever he has time on a regular basis. See you soon boss #koffieoklok".

