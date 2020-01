Wisudawan Magister Terbaik Universitas Halu Oleo Publikasi 3 Jurnal Internasional Terindeks Scopus

TRIBUN-TIMUR.COM, KENDARI- Lulusan program Magister Kimia Universitas Halu Oleo Kendari La Ode Agus Salim, S.Si., M.Si meraih prestasi sebagai wisudawan terbaik Program Pascasarjana tingkat Universitas dengan IPK 4,00 pada upacara Wisuda Periode Oktober 2019-Januari 2020 di Auditorium Universitas Halu Oleo.

Dengan mengenakan toga dan wajah begitu sumringah usai di wisuda di Auditorium mokodompit UHO, Kamis, (30/1/2020) La Ode Agus Salim menunjukkan fotonya via pesan whatsapp kepada awak Tribun Timur.

Agus yang merupakan alumni Program Studi Kimia angkatan 2017 ini merasakan bahwa selama masa kuliah lebih bertanggung jawab dalam pembagian waktu.

Agus yang juga berkarir sebagai Sekretaris Rektor Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna Kendari (2019-sekarang) dan manajer Science Society Kendari (2018) mengungkapkan bahwa harus pintar membagi waktu selama masa kuliah dengan membuat skala prioritas dalam perkuliahan dan penelitian yang mana prioritas utama untuk didahulukan.

“Alhamdulillah, selama menjadi mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana saya berhasil mempublikasikan 3 artikel saya ke Jurnal Internasional terindeks Scopus dengan capaian H-Indeks 2,” tuturnya.

Tentunya ini tak lepas dari peranan Dosen yang telah membimbingnya, sambungnya, selama iniyaitu Prof. Dr. H. Muhammad Nurdin, M,Sc. Prof. Dr. Hj. Maulidiyah, M.Sc.,Dr. rer. nat. H. Ahmad Zaeni, M.Si., dan Dwiprayogo Wibowo, S.Si., M.Si.

Artikelnya berjudul High performance cypermethrin pesticide detection using anatase TiO2-carbon paste nanocomposites electrode berhasil dipublikasikan di Microchemical Journal (Penerbit: Elsevier, Q2).

Artikel lainnya berjudul Sol-gel TiO2/Carbon Paste Electrode Nanocomposites for Electrochemical-assisted Sensing of Fipronil Pesticide (Penerbit: The Korean Electrochemical Society, Q3) dan Photocurrent Responses of Metanil Yellow and Remazol Red B Organic Dyes by Using TiO2/Ti Electrode(IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering).

Selain itu ada sejumlah artikel lain yang sedang under review dan belum diterbitkan.

“ Bagi saya publikasi ilmiah sangat penting karena dapat menjadi bukti utama originalitas penelitian yang dilakukan dan dapat membangun jejaring nasional maupun internasional,” katanya.