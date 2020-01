Marc Klok Hengkang, Tunangannya Upload Foto dan Tulis Caption Ini di IG

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rumor perpindahan gelandang bertahan PSM Makassar, Marc Anthony Klok ke salah satu klub Liga 1 bukan isapan jempol belaka.

Gelandang berpaspor Belanda itu akhirnya resmi bergabung dengan klub era perserikatan dan bermain di Liga 1.

Namun belum dipastikan, ia bermain di klub mana. Selama ini senter terdengar pemilik nomor 10 di PSM itu didekatkan dengan Persija Jakarta.

Kepastian itu diperoleh setelah PSM dan manajemen klub bersangkutan menyepakati perpindahan Klok.

Tak ingin ketinggalan, tunangan Marc Klok, Cacharel Day ikut respek atas kepindahan kekasihnya itu.

Di akun sosial media Instagram @cas_day, Cacharel mengunggah foto dirinya berjersey PSM Makassar dengan nomor punggung 10.

Jersey yang dipakai Klok selama 3 musim berjibaku dengan punggawa Laskar Pinisi lainnya.

Tak lupa, ia menuliskan caption.

"Makassar, thanks for having us. #sampaijumpa".

Artinya, "Makassar, terima kasig telah memilih kami #sampaijumpa".(tribun-timur.com)

