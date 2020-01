Dekan FKIP Unismuh Makassar Diundang ke Irak Paparkan Kekayaan Budaya Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar, Erwin Akib diundang sebagai salah satu pembicara utama (keynote speaker), dalam International Conference on Social Transformation and regional development (IC-STRD) II di Kota Erbil, Kurdistan Iraq, 4-5 Februari 2020.

Kegiatan dilaksanakan atas kerjasama antara UTHM Malaysia dan Erbil Polytechnic Kurdistan.

Konferensi mengangkat tema “Transformation and sustainability of society and humanity”.

"Insyaa Allah saya akan berangkat ke Erbil Kurdistan Iraq untuk menjadi Keynote Speaker pada International Conference. Alhamdulillah saya diundang secara khusus utk menjadi salah satu keynote speaker," kata alumni S3 Universitas Teknologi Malaysia (UTM) ini.

Erwin Akib akan bicara tentang pemerolehan bahasa dan kearifan lokal.

"Tentu yang akan kami sampaikan ttg kekayaan budaya dan bahasa di Indonesia," ungkapnya.

Kajian tersebut, sambung Erwin, akan dimanfaatkan para akademisi dan pengambil kebijakan di Irak untuk belajar pengembangan masyarakat dan kebudayaan dari Indonesia.(*)

