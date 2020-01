Berjuang Bersama di AFC Cup, Ini Jadwal Tanding PSM dan Bali United di Fase Penyisihan Grup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dua klub Indonesia, Bali United dan PSM Makassar akan berjuang di turnamen AFC Cup mulai bulan depan.

Juara Liga 1 Bali United akan bersaing dari zona ASEAN di Grup G, sedangkan juara Piala Indonesia PSM Makassar di grup H.

Bali United tampil di AFC Cup setelah gagal bersaing di babak play off Liga Champions Asia.

Selebrasi penyerang Bali United, Irfan Bachdim seusai membobol gawang Arema FC pad (ferril)

Di laga pertama Bali United menang atas klub asal Singapura Tampines Rovers 5-3.

Namun, langkah klub asal Pulau Dewata ini terjenti setelah kalah dari klub Australia Melbourne Victory 0-5 di laga kedua.

Di turnamen AFC Cup, Bali United akan bersaing di Grup G bersama klub asal Filipina Ceres Negros, Than Quang Ninh (Vietnam), dan Svay Rieng (Kamboja).

Bali United akan memainkan laga pertamanya tanggal 11 Februari 2020 menjamu Than Quang Ninh.

Sementara PSM Makassar tampil di AFC Cup lewat babak play off. Tim polesan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak ini menang atas klub Timor Leste, Lalenok United.

Di laga pertama, PSM menang 4-1, sedangkan di pertandingan kedua PSM menang 3-1.

PSM Makassar versus Lalenok United (Jeprima/Tribunnews)

Di Grup H, PSM akan bertarung dengan Tampines Rovers (Singapura), Kaya FC (Filipina), Shan United (Myanmar).

Laga pertama akan dimainkan pada tanggal 12 Februari melawan tuan rumah Tampines Rovers, di Bishan Stadium. (*)

Jadwal PSM Makassar di Piala AFC 2020:

Tampines Rovers vs PSM Makassar (12/2/2020)

PSM Makassar vs Shan United (26/2/2020)

PSM Makassar vs Kaya Iloilo (10/3/2020)

Kaya Iloilo vs PSM Makassar (15/4/2020)

PSM Makassar vs Tampines Rovers (28/4/2020)

Shan United vs PSM Makassar (12/5/2020).