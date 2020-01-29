16 Tahun Tribun Timur

VIDEO: Dari Australia, Direktur Perdik Sulsel Selamati Tribun Timur

Dalam video singkat ini, Abdul Rahman mengaku tidak terasa Tribun Timur telah memasuki usia ke 16 tahun.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Perdik) Sulsel, Abdul Rahman ucapkan selamat ke Tribun Timur yang memasuki usia ke 16 tahun, 9 Februari 2020.

Dari Kota Sidney, Australia, Abdul Rahman menyampaikan ucapan itu dalam video berdurasi 46 detik, Rabu (28/1/2020).

Dalam video singkat ini, Abdul Rahman mengaku tidak terasa Tribun Timur telah memasuki usia ke 16 tahun.

Tribun Timur berkantor di Jl Cendrawasih, Kecamatan Mamajang, Kota Makaasar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

 Berikut videonya.

Tags
Australia
PerDIK
HUT ke 16 Tribun Timur
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Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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