IFC Gelar January Board Meeting 2020 di Makassar, Bahas Strategi dan Program Tahunan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Indonesian Fashion Chamber (IFC) kembali menggelar acara January Board Meeting 2020 dengan mengusung tema Sustainable Fashion Business di Makassar.

Kegiatan ini digelar meriah M Regency Hotel, Makassar, Rabu-Jumat, (29-31/1/2020).

Sebelumnya pada tahun 2018 digelar di Malang dan 2019 di Semarang.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahunan dihadiri 100 lebih anggota IFC dari seluruh Chapter di Indonesia, yakni, Jakarta, Bandung, Denpasar, Yogyakarta, Malang, Semarang, Medan, Aceh, Pontianak dan Padang.

Tujuannya, untuk meninjau program kerja IFC sepanjang tahun 2019 serta menentukan program kerja setahun mendatang dari seluruh divisi dalam struktur organisasi IFC.

Antara lain Organization, Education & Research Development, Institution Relation, Marketing Communication and Public Relation, Business Development of Local Market, Business Development of International Market.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ahmadi Akil turut hadir pada acara pembukaan kegiatan ini.

"Pemerintah Sulsel sangat support dengan para pelaku industri fashion khususnya di Sulsel ini," katanya, Rabu (29/1/2020).

Ia menambahkan, di tahun 2020 Pemda akan fokus pada pengembalian kejayaan sutra Sulsel.

Sementara itu, National Chairman IFC, Ali Charisma mengatakan, maraknya isu global warming dan pencemaran lingkungan di dunia, maka fashion merupakan salah satu industri yang bertanggung jawab terjadinya pencemaran tersebut.