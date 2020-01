Faisal Haris Tantang Mantan Istri Soal Penjualan Rumah, Sarita Beri Balasan: Ibu Lagi Cari Nafkah

TRIBUN-TIMUR.COM,- Tak gentar menghadapi tantangan sang mantan suami, Faisal Harris untuk bertemu, Sarita Abdul Mukti justru mengurai pernyataan menohok.

Alih-alih emosi, Sarita Abdul Mukti justru menjawab tantangan dari Faisal Harris itu dengan sebuah pengakuan.

Sebelumnya diwartakan, Faisal Harris mengungkap kemarahannya soal beberapa tudingan miring.

Hal itu terkait dengan tudingan dari sang mantan istri, Sarita Abdul Mukti soal rumah.

Kesal dengan tudingan yang sempat mampir kepadanya, Faisal Harris dalam tulisan tersebut pun mengungkapkan tantangannya.

Unggahan berupa tulisan yang diduga dari Faisal Harris itu dibagikan oleh Jennifer Dunn.

Meski begitu, baik Jennifer Dunn maupun Faisal Harris tak menyebut siapa sosok yang sedang mereka sindir.

"Repost from my husband. Be patient dear (Repost dari suamiku. Sabar sayang)," tulis Jennifer Dunn.

"Dengar baik-baik ya spy pada pandai ! Sejak dulu itu saya yang selesaikan semua karena sejak dulu juga Alhamdulillah saya pemiliknya, enggak ada tuh dia yang bayar !