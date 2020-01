Beli Mobil Toyota, Berkesempatan Menangkan Venturer hingga Calya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Founder Dealer Toyota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Kalla Toyota kembali menghadirkan program Toyota Fun Fest 2020.

Kalla Toyota Fun Fest merupakan program menarik dengan paket lengkap yang sayang untuk dilewatkan.

"Paket lengkap dimaksud, sudah ada spesial rate, gratis perlindungan asuransi all risk selama satu tahun, gratis jasa servis hingga 50 ribu kilometer, program gratis servis, subsidi trade in jutaan rupiah hingga spesial program check up mobil gratis,” ungkap Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin.

Bagi Anda yang berminat, program ini masih berlangsung hingga Maret 2020 mendatang.

Tidak ketinggalan, untuk setiap pembelian unit, akan diberikan nomor undian dan ikut pada Fun Fest Lucky Draw.

"Pelanggan setia Kalla Toyota pun berkesempatan mendapatkan hadiah berupa 10 unit Toyota Venturer, 10 unit Toyota Calya, dan 20 Apple Watch series 4 dari Fun Fest Lucky Draw itu," ujarnya via rilis, Rabu (29/1/2020).

Detail Program

Kalla Toyota Fun Fest 2020 hadir memberikan program cicilan ringan dengan spesial rate 3,68 persen flat 3 tahun yang berlaku untuk pembelian Toyota Yaris, Avanza, Rush, Calya, Innova, dan Fortuner.

Hadir juga program trade in khusus untuk unit Toyota Yaris, Avanza, Sienta, Innova, dan Fortuner.

Di mana pelanggan akan mendapatkan keuntungan lebih berupa subsidi trade in hingga Rp 5 juta.