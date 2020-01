PSM vs Lalenok United, Berapa Suporter Bakal Hadir di Stadion Pakan Sari?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Leg kedua playoff AFC Cup 2020 sisa menghitung hari.

Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) PSM Makassar sudah mempersiapkan segala hal, mulai dari keamanan, perangkat pertandingan hingga penjualan tiket via online pun demikian.

Ketua Panpel PSM Makassar untuk AFC Cup 2020, Andi Muhammad Ikhlas mengatakan, pembelian tiket via online di kiostix.com.

Terkait jumlah suporter kedua tim yang memesan tiket laga yang digelar di stadion Pakan Sari Bogor Jawa Barat, Rabu (29/1/2020), ia belum mendapat kabar

Utamanya, suporter dari Lalenok United.

"Sampai sekarang belum ada kabarnya dari Lalenok United, mungkin mereka mau beli on the spot," ujar Iko sapaan Muhammad Ikhlas via pesan WhatsApp, Senin (27/1/2020).

Ditanya soal kesiapan Panpel, Iko mengatakan belum 100 persen. Namun persiapan terus dilakukan.

"Belum 100 persen, karena hari ini (Senin) masih akan meeting persiapan dan update kembali sampai hari Selasa," ujar Iko.

Soal keamanan sebanyak 250 personel dari Polres Bogor dan Polsek Cibinong siap mengamankan.

Panpel juga dibantu 30 relawan pilihan yang siap membantu kerja-kerja Panpel.(tribun-timur.com)

