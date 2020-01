Jadwal Liga Champion 16 Besar: Man City vs Real Madrid, Atletico vs Liverpool, Barcelona vs Napoli

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal Liga Champion 16 Besar: Manchester City vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Liverpool, Barcelona vs Napoli

Liga Champions Eropa 2019/2020 masuki Babak 16 Besar.

Tim-tim besar bakal saling berhadapan seperti Manchester City vs Real Madrid, Atletico Madrid vs Liverpool, Juventus vs Lyon.

Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions baru akan dimulai Februari 2019 mendatang.

Pertandingan Liga Champions kembali masuk agenda jadwal siaran langsung SCTV.

Di Babak 16 Besar Liga Champions, terjadi sejumlah big match yang layak dinanti.

Dalam drawing yang dilakukan Senin (16/12/2019) di Nyon, Swiss lalu,juara bertahan Liverpool akan menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid.

Sementara Manchester City yang merupakan juara Grup C bertemu dengan Real Madrid yang berstatus sebagai runner-up Grup A Liga Champions.

Duel menarik antara Man City melawan Real Madrid juga menarik untuk disimak.

Laga kedua tim juga akan menjadi pertemuan pertama Zinedine Zidane (Real Madrid) dan Pep Guardiola (Manchester City) sebagai pelatih pada ajang resmi, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.