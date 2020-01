Ada Sarapan Mantap All You Can Eat di Hotel Arthama Losari

Hotel Arthama Losari menyiapkan sarapan mantap all you can eat untuk para pengunjung.

Public Relation Hotel Arthama Makassar, Ayu Diah mengatakan, para pengunjung cukup membayar Rp 45.000/pax.

Pengunjung sudah bisa menikmati makanan yang disajikan berupa teh, kopi, juice, roti, hingga kue traditional.

Selain itu, juga disiapkan makanan mulai dari appetizer, soup, maincourse, hingga makanan penutup seperti pudding dan potongan buah segar.

"Untuk All you can eat nya, Anda dapat nikmati dari pukul 09.00am-10.30am di Selera Restaurant, lantai 2 Hotel Arthama Losari," ujar Ayu Diah.

Selain Promo All you can eat, pihaknya juga menawarkan promo Of This Month yang berlaku dari Januari hingga Maret 2020.

Hotel Arthama juga menyiapkan chicken crispy hoisin sauce IDR. 50K Nett/pax, bebek goreng sambel ijo

IDR. 50K Nett/pax, dan arthama burger IDR, 50K nett/pax.

"Kami Akan selalu hadirkan menu promo baru untuk food khususnya bagi pecinta kuliner," tambah Ayu Diah.

