PT Sulawesi Berlian Motor Tawarkan Cashback Rp 40 Juta untuk Mitsubishi Fuso

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Sulawesi Berlian Motor Makassar sebagai dealer resmi Mitsubishi Fuso mengadakan pameran display produk di Atrium Trans Studio Mall (TSM), 24-28 Januari 2020.

Pameran produk ini dalam rangka memanfaatkan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2020.

Pada pameran ini, Sulawesi Berlian Motor memajang kendaraan niaga jenis Mitsubishi Fuso Colt Diesel FE SHDX 6.6 Hi Gear dan Colt Diesel FE 71 Power Steering.

Promotion Head PT Sulawesi Berlian Motor, Prabowo S Murad mengatakan kedua jenis kendaraan yang dipamerkan menjadi andalan para pengusaha dalam mendukung bisnisnya.

"Kendaraan niaga Mitsubishi Fuso sudah terkenal paling handal dan menjadi andalan para pelaku bisnis di berbagai sektor usaha," kata Bowo, sapaannya saat ditemui di sela pameran, Minggu(26/1/2020).

Lanjut Bowo, pada pameran, ini PT Sulawesi Berlian Motor juga memberikan promo pembelian dengan diskon puluhan juta rupiah, ditambah cashback yang menarik.

"Kami juga tawarkan paket leasing dari Dipo Star Finance dengan Paket DP rendah, hanya dengan DP Rp30 juta untuk all varian Colt Diesel Chasis, dan DP Rp40 juta untuk all varian Colt Diesel tambah Karoseri," katanya.

Lanjut Bowo, ada juga program after sales promo Imlek berupa diskon jasa service 10%, diskon spareparts 15%, dan paket maintenanc.

"Program yang kami tawarkan sangat menguntungkan dan dapat diatur sesuai kebutuhan konsumen," bebernya.

Untuk harga, Mitsubishi Fuso Colt Diesel FE SHDX 6.6 ditawarkan dengan harha Rp 420 juta on the Rlroad, sementara FE 71 PS seharga Rp 340 juta on the road.

Bowo berharap pameran ini dapat memaksimalkan prospecting konsumen kendaraan niaga Mitsubishi Fuso.

"Pada pameran ini kami menargetkan 80 SPK sampai dengan akhir Februari 2020," pungkasnya.

Untuk info penjualan dan bengkel perbaikan resmi, dapat menghubungi PT Sulawesi Berlian Motor, Jl Boulevard, Parangloe Indah Kav 08, Tallasa City, Tamalanrea, Makassar.

Atau Telp di (0411) 4731333, Service & Spareparts Telp. (0411) 4731444, Service Booking HP/WA : 08233 9595 590, dan Customer Service : 0823 88888 050.