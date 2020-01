Lirik dan Chord Gitar Lagu Terbaru Chintya Gabriella 'Lelah Dilatih Rindu' Trending di Youtube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Chintya Gabriella merilis lagu terbarunya berjudul'Lelah Dilatih Rindu'.

Video klip 'Lelah Dilatih Rindu' diunggah dikanal Youtube Chintya Gabriella 22 Januari 2020.

Video ini tengah menduduki posisi trending di Youtube dan telah ditonton lebih dari 1 juta kali.

Lagu bergenre Pop ini merupakan lagu kedua yang dipopulerkan Chintya Gabriella.

Single sebelumnya berjudul 'Percaya Aku' sukses mencuri perhatian banyak masyarakat.

Berikut lirik dan Chord gitar lagu Lelah Dilatih Rindu - Chintya Gabriella dilansir dari Tribunnews;

[Intro]

C D G Em D

C D G

[Verse 1]

Cm F Bb

Ku benci hari ini

Cm F Bb

Kamu tak di sini

D G

Kau minta aku

C G/B Am

Berfikir tanpa marah

D

Dan cemburu

[Verse 2]

Cm F Bb G

Salahnya memang ada di aku

Cm F Bb

Cemburui kamu

D G

Aku tak mampu

C G/B Am

Sikapi rasa rindu

D

Yang memburu

[Chorus]

D7 C D G

Tidakkah boleh jika aku cemburu

Em C D G

Kulakukan karna aku cinta kamu

G7 C D G D/F# Em

Jangan begini, aku tak mau sendi.. ri..

Am D G

Di sini dan berteman sepi