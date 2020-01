BNI Salurkan Rp 1,54 Triliun KUR untuk Petani di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Negara Indonesia (BNI) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani, melalui penguatan permodalan dan pendampingan melalui program Kostratani.

Salah satunya melalui kegiatan sosiaslisasi KUR dan Implementasi Kostratani, yang dilaksanakan Kementerian Pertanian RI di Makassar, 25 Januari 2020.

Acara ini merupakan salah satu wujud dukungan BNI untuk meningkatkan kesejahteraan petani demi sektor pertanian, yang lebih baik dan menguntungkan.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan sinergi antara BNI dan Kementerian Pertanian, yang dimulai dari Palembang, Madiun, Ngawi, Ponorogo dan Nganjuk.

Dalam kegiatan ini hadir 298 (Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) sebagai pusat kegiatan pembangunan tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Selain itu dihadiri juga lebih dari 5.000 petani dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

GM Divisi Bisnis Usaha Kecil 2 BNI, Bambang Setyatmojo mengatakan, sejak 2017, BNI sudah ikut berkontribusi dengan memberikan sarana permodalan kepada para petani dalam bentuk KUR Tani.

"BNI secara konsisten menyalurkan permodalan kepada para petani dalam bentuk KUR Tani dengan pola pembiayaan langsung kepada petani (one on one)," kata Bambang dalam rilos, Minggu (26/1/2020).

Ia menjelaskan, pada tahun 2019, telah tersalurkan sebanyak Rp 1,54 Triliun kepada 118.701 petani di seluruh daerah di Indonesia.

"Fokus BNI dalam meningkatkan kesejahteraan petani selain dengan sarana permodalan, dilakukan dengan pemberian pendampingan inklusi keuangan, Kartu Tani BNI dan jasa perbankan lainnya," ucapnya.