Lucunya Aksi 'Mr Bean' Jadi Mata-mata, Ini Sinopsis Film Johnny English, Big Movies GTV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Film komedi akan menghiasi layar kaca Big Movies GTV malam ini.

Big Movies GTV malam ini akan menghadirkan film Johnny English.

Johnny English adalah film komedi Inggris yang merupakan parodi dari James Bond. Dibintangi Rowan Atkinson sebagai agen Inggris yang tidak kompeten, dengan John Malkovich, Natalie Imbruglia, Ben Miller yang ikut mendukung peran.

Naskah ini ditulis oleh penulis James Bond Neal Purvis dan William Davies, dengan William Davies, dan disutradarai oleh Peter Howitt. Film ini menjadi terkenal karena taglinenya, he knows no fear, he knows no danger, he knows nothing.

Film ini mendapat $160 juta di seluruh dunia. Sebuah sekuel akan dirilis pada Oktober 2011.

Sinopsis Jhonny English

Film Johnny English bercerita tentang Johny English (Rowan Atkinson) merupakan seorang agen MI7 Inggris yang ditugaskan untuk menjaga permata mahkota Inggris.

Meski telah dilengkapi dengan peralatan super canggih tetapi mahkota tersebut akhirnya tetap tercuri juga.

Johny English mengikuti para pencuri untuk menemukan perhiasan ke bagian belakang mobil jenazah.

Sayangnya untuk Johnny, ia mengejar mobil jenazah yang salah melalui jalan-jalan di London dan kehilangan jejak.