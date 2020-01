LINK Live Streaming Liga Italia Pekan 21 Live RCTI & TV Online Napoli vs Juventus & AS Roma vs Lazio

LINK Live Streaming Liga Italia Pekan 21 Live RCTI dan TV Online Napoli vs Juventus AS Roma vs Lazio

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan dan Nonton TV Online tayangan Live Streaming Liga Italia di Live RCTI.

Tayangan Live RCTI pada Liga Italia Pekan ke-21 akan menampilkan pertandingan Brescia vs AC Milan, Napoli vs Juventus, AS Roma vs Lazio.

Anda bisa melihat Jadwal Lengkap Liga Italia pekan ke-21 yang akan disiarkan secara Live RCTI dan TV Online di akhir artikel ini.

Selain itu, Anda juga mengakses link TV Online yang menyajikan pertandingan seru Liga Italia Pekan ke-21 mulai Sabtu (25/1/2020) dini hari.

Simak Live Streaming pertandingan antara Napoli vs Juventus, Derby Roma AS Roma vs Lazio dan Inter Milan vs Cagliari.

Liga Italia Pekan 21 dibuka dengan laga Brescia vs AC Milan. Rossoneri, julukan AC Milan tengah dalam tren positif sejak kedatangan Zlatan Ibrahimovic.

Laga AS Roma vs Lazio akan berlangsung di Olimpico Stadium, Senin (27/1/2020) dini hari.

Duel tim satu kota bertajuk Derby Della Capitalle tersebut diprediksi akan berlangsung sengit.