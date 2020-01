Ezechiel Ndouassel Tinggalkan Persib Bandung ke Bhayangkara FC, Penyebabnya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Hengkangnya Ezechiel Ndouassel dari Persib Bandung ke Bhayangkara FC masih menyisakan sejumlah teka-teki.

Publik bertanya-tanya apa yang menjadi penyebab striker timnas Chad itu meminta hengkang dari Persib Bandung.

Pada akhir musim 2019 lalu, Ezechiel Ndouassel dikabarkan meminta hengkang dari Persib Bandung.

Hal ini pertama kali diumumkan oleh manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar.

Kemudian pihak manajemen Persib Bandung mencoba untuk bernegosiasi dengan pemain agar ia bertahan.

Tetapi, keinginan Ezechiel sudah bulat dan ia telah memberikan surat resmi pengunduran diri ke manajemen.

Pada akhirnya, Ezechiel Ndouassel resmi bergabung dengan Bhayangkara FC pada Rabu (22/1/2020).

"The KING is here, King Ezechiel N'douassel. Welcome bro," tulis akun instagram resmi Bhayangkara FC.

Banyak spekulasi yang menyatakan adanya konflik antara Ezechiel dan sang pelatih, Robert Rene Alberts menjadi alasan utama ia hengkang.

Akan tetapi manajemen Persib Bandung tidak mau membuka rahasia alasan di balik hengkangnya Ezechiel.