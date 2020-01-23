Milad 6 Al Jasiyah Travel
FOTO: Tasyakuran Milad ke-6 Al Jasiyah Travel
Dihadiri mitra bisnis Al Jasiyah Travel seperti Perbankan, Hotel, Whole Saler, Muasasah dari Arab Saudi
abdiwan/tribun-timur.com
Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).
abdiwan/tribun-timur.com
Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).
Dihadiri mitra bisnis Al Jasiyah Travel seperti Perbankan, Hotel, Whole Saler, Muasasah dari Arab Saudi, Penerbangan, Asuransi Perjalanan dan Pembiayaan Syariah, serta sejumlah travel member Asita dan Amphuri.
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur