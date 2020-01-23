Milad 6 Al Jasiyah Travel

FOTO: Tasyakuran Milad ke-6 Al Jasiyah Travel

Dihadiri mitra bisnis Al Jasiyah Travel seperti Perbankan, Hotel, Whole Saler, Muasasah dari Arab Saudi

FOTO: Tasyakuran Milad ke-6 Al Jasiyah Travel - al-jasiyah-travel-menggelarss.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).
FOTO: Tasyakuran Milad ke-6 Al Jasiyah Travel - al-jasiyah-travel-menggelarse.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Al Jasiyah Travel menggelar Tasyakuran Milad ke-6, di Kantor Pusat Al Jasiyah Travel, Jl Toddopuli 5 No 36, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/1/2020).

Dihadiri mitra bisnis Al Jasiyah Travel seperti Perbankan, Hotel, Whole Saler, Muasasah dari Arab Saudi, Penerbangan, Asuransi Perjalanan dan Pembiayaan Syariah, serta sejumlah travel member Asita dan Amphuri.

Tags
Al Jasiyah Travel
Umroh
Travel
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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