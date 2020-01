Mekanik Bosowa Berlian Ambon Sabet Juara National Mechanic Contest

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bosowa Berlian Motor (BBM), Authorized Dealer Mitsubishi FUSO di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kembali menyabet penghargaan tertinggi di ajang National Mechanic Contest 2019/2020.

Dialah Mansur, Mekanik PT Bosowa Berlian Motor Ambon.

Mansur hadir langsung menerima penghargaan tertinggi untuk tenaga mekanik FUSO pada ajang FUSO Dealer Annual Convention (DAC) 2020, di Pullman Hotel Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Ia didampingi CEO PT BBM Subhan Aksa, Managing Director PT BBM Anton Wijaya, Chief Financial Officer PT BBM Mappuji dan Head Divisi After Sales Service PT BBM Agus Andriana.

Marketing Dept Head PT BBM, Edy Junaedy bersyukur dan bangga, kembali berhasil meraih best mechanic Mitsubishi FUSO.

"Ini adalah tahun ketiga kami meraih penghargaan tertinggi After Sales berturut-turut," kata Edy via pesan WhatsApp Massenger, Rabu (22/1/2020) siang.

Menurutnya, prestasi ini menjadi pemicu perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna Mitsubishi Colt Diesel dan FUSO di Indonesia Timur.

"Dalam tiga tahun terakhir BBM memiliki dua Mekanik terbaik, dan satu Sales Advisor terbaik Nasional," jelas Edy.

Perusahaan akan bekerja keras untuk terus mempertahankan prestasi sekaligus mengembangkan layanan terbaik bagi pengguna truk.

"Tak perlu ragu lagi untuk memiliki kendaraan Mitsubishi melalui Bosowa Berlian," ujarnya.

Selain meraih Best Mechanic 2019/2020, BBM juga meraih best After Sales Team melalui Head Service Sulaeman dan Head Sparepart BBM cabang Urip Sumoharjo Makassar A Irham.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

