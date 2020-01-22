FOTO: Peresmian Politeknik STIA LAN Makassar

Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN

FOTO: Peresmian Politeknik STIA LAN Makassar - sekretaris-utama-lan3.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).
FOTO: Peresmian Politeknik STIA LAN Makassar - sekretaris-utamag.jpg
abdiwan/tribun-timur.com
Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).

Penambahan nama politeknik dalam rangka transformasi pendidikan tinggi berbasis vokasi.

Tags
STIA LAN Makassar
Politeknik STIA LAN
LAN Makassar
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kronologi Oknum Brimob Lepas Tembakan Gara-gara Enggan Bayar Karcis Rp5000, Satu Korban Terluka
Kronologi Oknum Brimob Lepas Tembakan Gara-gara Enggan Bayar Karcis Rp5000, Satu Korban Terluka
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan