FOTO: Peresmian Politeknik STIA LAN Makassar
Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN
abdiwan/tribun-timur.com
Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).
abdiwan/tribun-timur.com
Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sekretaris Utama LAN RI, Drs Reni Suzana dan Direktur Politeknik STIA LAN Makassar, Prof Amir Imbaruddin MDA Ph D meresmikan Politeknik STIA LAN Makassar saat launching di area kampus Politeknik STIA LAN, Rabu (22/1/2020).
Penambahan nama politeknik dalam rangka transformasi pendidikan tinggi berbasis vokasi.
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur