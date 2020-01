Foto Meriahkan Imlek, Frank and Co Keluarkan Liontin Berkarakter Tikus

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Karyawan merapikan displai perhiasan di Frank and Co Trans Studio Mall (TSM), Makassar, Selasa (21/1/2020). Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek Frank and Co merilis liontin berbentuk karakter hewan tikus yang sesuai dengan astrologi China, Tahun 2571 yang merupakan tahun tikus logam.