VIDEO: Promo Makan Siang di Karebosi Condotel Makassar, Hanya Rp 50 Ribu Per Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Review singkat menu makan siang Hotel Karebosi Condotel Makassar, Senin (20/1/2020).

Pantauan Tribun Tribun Kuliner, menu promo makan siang kali ini bertajuk Express Lunch Buffet alias all you can eat hanya Rp 50 ribu per pax.

Pada proses launching promo yang identik dengan masakan nusantara ini, terdapat beberapa menu yang menggugah selera.

Beberapa di antaranya, ayam geprek, gudeg, rujak, sate, tahu tempe bacem, sayur bening, aneka kue tradisional serta kerupuk dan aneka sambel.

Menurut General Manager Karebosi Condotel Jackie Lim, menu-menu tersebut akan berotasi setiap harinya.

Dengan begitu, pengunjung tak akan bosan meski datang berkali-kali.

"Semua menu dalam promo ini, baik menu pembuka, menu utama maupun menu penutup dibuat khusus oleh Chef andalam kami. Tentunya dengan memakai bahan-bahan berkualitas serta kaya akan bumbu dan rempah," katanya pada Tribun Timur, Senin (20/1/2020).

Jackie mengatakan, penawaram spesial ini sangat cocok dimanfaatkan orang-orang yang ingin bersantap siang dengan keluarga, kerabat, sahabat dan lainnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

