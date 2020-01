Diperankan Bintang Black Panther, Ini Sinopsis Film Message From The King Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.CO - Film aksi akan menghiasi layar kaca Bioskop Trans TV malam ini.

Pemeran film Black Panther dari Marvel Chadwick Boseman, menjadi tokoh utamanya.

Film Message From The King akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini pukul 24.00 wita, Selasa (21/1/2020).

Mengutip Wikipedia, film ini disutradarai oleh Farice du Welz dan ditulis oleh Oliver Butcher serta Stephen Cornwell.

Beberapa aktor kondang seperti Chadwick Boseman, Luke Evans, dan Alfred Molina menjadi kunci kesuksesan film ini.

Message from the king (IMDb)

Message from the King pertama kali dirilis di Indonesia 8 November 2017.

Dilansir IMDb, film ini mendapat nilai 6.3 dari IMDb dan 50 persen dari Rotten Tomatoes.

Kesuksesannya mampu membuat Message From The King membuatnya masuk dalam beberapa nominasi California on Location Awards.

Sinopsis Film