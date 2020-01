Sambut Imlek, Ini Promo Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2020, Hotel Mercure Makassar Nexa Pettarani telah menyiapkan promo yang menarik.

Promo tersebut adalah promo makan malam bertajuk Dimsum All You Eat. Harga yang dibanderol sangat terjangkau hanya Rp 128.000 nett / pax.

Promo makan malam Dimsum All You Can Eat ini berlaku untuk tanggal 25 Januari 2020 mulai dari pukul 19.00 hingga 21.30 WITA di Losari Restaurant yang terletak di level ground floor Hotel Mercure.

“Menu-menu yang kami sediakan nanti sangat beragam, selain dimsum juga akan disediakan bebek dan beberapa hidangan utama yang menggugah selera, jadi ini adalah paket komplit all you can eat, dan yang terpenting semuanya halal, sehingga bagi masyarakat umum yang juga ingin ikut memeriahkan Hari Raya Imlek dapat turut serta menikmati promo ini,” jelas Rian Irianto, Marketing & Communication Mercure Makassar Nexa Pettarani.

Untuk menambah keseruan, Hotel Mercure juga telah menyiapkan hiburan live music yang akan menemani para tamu saat santap malam.

Selain itu, tamu juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti doorprize lucky angpao dengan beragam hadiah yang menarik, diantaranya voucher breakfast, voucher 50% diskon makanan dan minuman, voucher mercure fries, voucher monster square pizza, voucher paket renang, hingga voucher kamar untuk menginap.

Nah, bagi yang ingin menikmati promo Dimsum All You Can Eat ini dapat langsung melakukan reservasi di nomor 0411-360 5000 atau menghubungi Yuyun 082266127495, Zetta 08197551144, atau Lady 0818200781.