Promo Makan Siang Karebosi Condotel, Hadirkan Menu Nusantara hanya Rp 50 Ribu All You Can Eat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kabar gembira nih bagi Anda yang ingin memanjakan lidah dengan sajian nusantara.

Pasalnya, Hotel Karebosi Condotel yang terletak di Jl Jend M Jusuf No 1 Makassar ini menghadirkan promo makan siang bertajuk Express Lunch Buffet alias all you can eat hanya Rp 50 ribu per pax.

Promo ini dapat dinikmati di Karebosi Sky Lounge yang terletak di ketinggian lantai 18, setiap Senin sampai Kamis, pukul 11.00 Wita hingga 14.00 wita.

Dengan menawarkan view keren dengan keindahan kota Makassar, General Manager Karebosi Condotel Jackie Lim, optimis promo ini diburu pengunjung.

Menurutnya jarang sekali, ada hotel yang menghadirkan promo makan siang dengan harga terjangkau.

Apalagi, menu-menu nusantara tersebut akan berotasi setiap harinya sehingga pengunjung tak akan bosan meski datang berkali-kali.

"Semua menu dalam promo ini, baik menu pembuka, menu utama maupun menu penutup dibuat khusus oleh Chef andalam kami. Tentunya dengan memakai bahan-bahan berkualitas serta kaya akan bumbu dan rempah," katanya pada Tribun Timur, Senin (20/1/2020).

Jackie mengatakan, penawara spesial ini sangat cocok dimanfaatkan orang-orang yang ingin bersantap siang dengan keluarga, kerabat, sahabat dan lainnya.

Lebih lanjut, Jackie Lim mengungkapkan bahwa selain mencicipi berbagai varian menu nusantara tersebur, pengunjung juga berkaraoke-ria secara gratis.

"Usai makan siang, bisa langsung karoke secara gratis. Intinya kami tak tanggung-tanggung memberikan fasilitas spesial untuk tamu kami," ucapnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit