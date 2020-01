Harga KIA Seltos Lebih Murah dan Penantang Honda HR-V, Mazda CX-3, Toyota C-HR, Deretan Keunggulan

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga KIA Seltos lebih murah dan penantang Honda HR-V, Mazda CX-3, dan Toyota C-HR, berikut keunggulannya.

Setelah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan terakhir, All New KIA Seltos akhirnya resmi diluncurkan oleh PT Kreta Indo Artha (KIA) di Jakarta, pada Senin (20/1/2020).

Hadir sebagai penantang Honda HR-V, Mazda CX-3, dan Toyota C-HR, penjualan KIA Seltos ditargetkan mencapai ribuan unit selama 2020.

"Untuk awal, kami mengharapkan tahun ini bisa menjual sampai 4 digit, bisa 1.000, 2.000, 3.000," kata Ario Soerjo, selaku Marketing and Development Division Head KIA Indonesia, pada Senin (20/1/2020).

Ario juga menjelaskan, konsumen sudah bisa melakukan pemesanan unitnya di seluruh jaringan dealer KIA di Indonesia.

Adapun saat ini, secara total KIA sudah memiliki 24 jaringan dealer, dan tahun ini ditargetkan bertambah menjadi 38 dealer.

"Baru yang varian EX+ ada di dealer, kalau mau beli sekarang mobilnya ready stock," kata Ario.

"Tahun ini Jabodetabek 5 (dealer), sisanya Sumatera dan Sulawesi. Kalimantan sedang (proses) semua, kami lihat mana yang lebih menjanjikan," ujarnya.

KIA Seltos yang resmi diluncurkan oleh PT Kreta Indo Artha (KIA) di Jakarta, pada Senin (20/1/2020). (GRIDOTO.COM/WISNU)

Untuk harganya, KIA Seltos hadir dengan tiga pilihan varian, di antaranya ada varian E yang dibanderol Rp 295 juta, varian EX Rp 320 juta, dan varian tertinggi EX+ Rp 355 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sementara urusan dapur pacunya, KIA Seltos menggendong mesin 1.353 cc turbocharger.