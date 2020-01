Haerul Buat Pesawat dari Mesin Motor, Komandan Skadron Udara 33: Luar Biasa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pembuat pesawat ultralight asal Pinrang, Sulawesi Selatan, Haerul berangkat ke Jakarta, Minggu (19/1/2020) pagi.

Keberangkatannya ke Jakarta untuk menghadiri undangan Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Haerul terbang ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules A-1330.

Pesawat Hercules yang ditumpangi Haerul take off dari Landasan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Skadron-33, pukul 08.30 Wita.

Pesawat yang dipesan khusus untuk ditumpangi Haerul itu diterbangkan langsung oleh Komandan Skadron Udara 33 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Letkol Pnb Agus Rohimat.

Di mata Letkol Pnb Agus Rohimat, apa yang diperbuat Haerul adalah karya yang luar biasa.

"Kita sama ketahui bahwa saudara Haerul ini telah membuat prestasi yang sangat luar biasa bagi kami karena berangkat dari nol pengetahuan, nol kemampuan. Namun, sudah mampu menciptakan pesawat yang sederhana karena memang awal mula pesawat diciptakan itu dari sesederhana itu," kata Agus Rohimat.

Karya pesawat Haerul kian istimewa di mata Agus Rohimat, karena selain mampu lepas landas atau take off, pesawat bermesin motor dua tak itu juga mampu dikendalikan secara baik.

Terlebih, kata Agus, menerbangkan sebuah pesawat bukanlah perkara mudah. Sebab, kata dia, setiap penerbang harus dibekali pengetahuan aero dinamika, aliran udara lewat sayap dan hukum bernoli.

"Dia (Haerul) sudah mampu menciptakan pesawatnya sendiri yang bisa betul-betul dikendalikan. Tidak hanya sekedar bisa terbang, bisa take off tapi tidak bisa landing, ini selain bisa take, bisa dikendalikan di udara juga bisa landing," terangnya.

Aksi Haerul sang montir motor asal Pinrang itu viral setelah sukses merakit pesawat dari mesin motor.

Lebih kurang tiga bulan, Haerul yang tidak tamat sekolah dasar sukses menerbangkan pesawat yang dirakitnya.